ترامب: 99٪ من حالات الإصابة بكورونا "غير ضارة تمامًا"

الأحد 05/يوليه/2020 - 07:56 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
أفادت شبكة "سي إن إن"، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زعم، دون دليل، يوم السبت، أن 99 ٪ من حالات الاصابة بفيروس كورونا "غير ضارة تمامًا" خلال تصريحات بالبيت الأبيض، حيث سعى إلى التقليل من شأن الزيادة الأخيرة في حالات Covid-19.

وقال: "لقد اختبرنا الآن، ما يقرب من 40 مليون شخص. من خلال القيام بذلك، نعرض نتائج الحالات - 99 ٪ منها غير ضارة تمامًا – والتي لا يمكن لأي بلد آخر إظهارها لأنه لا يوجد بلد آخر لديه الاختبارات المتاحة لدينا. ليس من حيث الأعداد أو من حيث الجودة "، زاعمًا أيضًا أن الحالات المتزايدة ناتجة عن زيادة الاختبارات.

وتشير أحدث إحصائيات جامعة جونز هوبكنز إلى وجود أكثر من 2.8 مليون حالة إصابة بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة ووفاة ما لا يقل عن 129000 شخص.

يعاني بعض الأشخاص الذين يصابون بالمرض من أعراض خفيفة فقط، وتقدر المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن 35٪ من الحالات لا تظهر عليها أعراض، ولكن حتى الأشخاص الذين يعانون من أعراض خفيفة أو لا تظهر عليهم أعراض يمكن أن ينشروا الفيروس إلى الآخرين.

في حين قالت منظمة الصحة العالمية أن معدل الوفيات العالمي يعتبر أقل من 1 ٪، قالت أيضًا أن حوالي 20 ٪ من جميع الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بفيروس كورونا يعانون من المرض بما يكفي لحاجتهم إلى الأكسجين أو رعاية المستشفى.

ولم يرد البيت الأبيض على رسالة تطلب التعليق.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا أمريكا كورونا ترامب

أخبار تهمك

عاجل.. بشرى سارة من "المالية" بشأن علاوات وحوافز العاملين بالدولة

منذ حوالي 20 ساعة

صالح جمعة يوجه رسالة شكر لكهربا

منذ حوالي 11 ساعة

«اتكتب لي عمر جديد» .. نجم الزمالك السابق ينجو من الموت إثر حادث مُروع

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل| "الفجر الفني" يكشف موعد ومكان دفن جثمان الفنانة القديرة رجاء الجداوي

منذ ساعة

خبير مائي: سد النهضة الإثيوبي معرض للانهيار من نفسه.. لهذا السبب

منذ حوالي 18 ساعة

سلامة جسم السد.. الري تكشف نقاط الخلاف مع إثيوبيا.. وتحذر (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

نقيب الفنانين يكشف الساعات الأخيرة في حياة رجاء الجداوي

منذ 34 دقيقة

التفاصيل الكاملة لـ كورونا الجديد.. "أسرع انتشارا وأقل عدوانية"

منذ حوالي 19 ساعة

وزير التعليم العالي يكشف مفاجأة عن مرحلة ذروة الإصابات بفيروس كورونا

منذ حوالي 23 ساعة

نجم بيراميدز.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. وفاة الفنانة رجاء الجداوي جراء مضاعفات فيروس "كورونا"

منذ ساعتين و 14 دقيقة

تحرك أخير من الأهلي لحسم صفقة طاهر محمد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تكشف آخر تطورات الوضع الصحي لوالدتها.. وتؤكد "حالتها حرجة"

منذ حوالي 5 ساعات

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

منذ يوم

ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد مباريات اليوم السبت

منذ ساعتين و 21 دقيقة

موضوعات متعلقة

الصين: الوفيات الناجمة عن كورونا تتمركز بشكل كبير في مدينة ووهان

مدينة إيطالية تستخدم تقنية جديدة للقضاء على فيروس "كورونا"

الأرقام الحقيقة أكبر من المعلنة.. كيف تحسب الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في أوروبا؟

لماذا تظهر أعراض كورونا على مصابين وتختفي عند آخرين؟

سنغافورة تسجل ما يقرب من 800 إصابة بفيروس كورونا

سنغافورة تؤكد 528 حالة إصابة جديدة بكورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:44 ص

عاجل| "الفجر الفني" يكشف موعد ومكان دفن جثمان الفنانة القديرة رجاء الجداوي

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تكشف آخر تطورات الوضع الصحي لوالدتها.. وتؤكد "حالتها حرجة"

03:26 ص

نقيب الفنانين يكشف الساعات الأخيرة في حياة رجاء الجداوي

08:13 ص

«اتكتب لي عمر جديد» .. نجم الزمالك السابق ينجو من الموت إثر حادث مُروع

11:34 م

عاجل.. وفاة الفنانة رجاء الجداوي جراء مضاعفات فيروس "كورونا"

06:34 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن