اليابان تسجل 274 إصابة جديدة بكورونا

أبلغت اليابان عن 274 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت، وفقًا لوزارة الصحة في البلاد.





كان ما يقرب من نصف تلك الإصابات في طوكيو، حيث قالت حكومة المدينة أن الأشخاص في العشرينيات والثلاثينيات من العمر شهدوا زيادة كبيرة في الإصابات.





تبعت أرقام يوم السبت 249 حالة جديدة يوم الجمعة و194 يوم الخميس.





وقد أبلغت اليابان الآن عن 22،234 حالة مؤكدة، بما في ذلك 990 حالة وفاة مسجلة.





كما قال وزير الحكومة ياسوتوشي نيشيمورا اليوم الأحد إن استئناف حالة الطوارئ ليس ضروريا، واصفا الحالات الجديدة بأنها "خفيفة أو عديمة الأعراض" وليست عبئا على نظام الرعاية الصحية في اليابان.



