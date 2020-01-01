بكلمات مؤثرة فريدة سيف النصر.. تنعي رجاء الجداوي

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أعربت الفنانة فريدة سيف النصر، عن حزنها بخبر وفاة الفنانة رجاء الجداوي، التي توفيت منذ قليل نتجية إصابتها بفيروس كورونا.





وكتبت فريدة سيف النصر "منشور عبر حسابها الشخص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة" صحيت علي أسوء خبر الهانم سافرت لمت آلامها لوحدهامن غيرماتودع ولاحتي بنتهاإيه الوجع ده كله الله يرحمك يارجاءويصبرك يا أميره.





وكشفت أميرة مختار، منذ قليل النقاب عن آخر تطورات حالة والدتها الصحية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقالت أميرة مختار: "مامي مازلت في الرعاية المركزة والحالة حرجة.. لكن ربنا موجود هو القادر وهو الشافي".



كان الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، كشف منذ ساعات عن مستجدات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي.



وقال "حسني"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، "رجاء الجداوي زيها زي أي مصري نتمنى له الشفاء، ولكن ما زالت حالتها حرجة".



وكانت أنباء انتشرت حول موت الفنانة رجاء الجداوي، اكلينيكيا، وذلك عقب تدهور حالتها الصحية، داخل مستشفى "أبو خليفة" للعزل الصحي بالإسماعيلية.