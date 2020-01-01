بعد وفاتها.. تعرف على اسم رجاء الجداوي الحقيقي وخالتها الفنانة شهيرة





بعد صراع طويل مع فيروس كورونا المنتشر في العالم ، توفيت النجمة رجاء الجداوي منذ ساعة داخل الحجر الصحي عن عمر يناهز الـ ٨٢ عاما.





وحتى الأن لم يتم الكشف عن موعد صلاة الجنازة، أو العزاء من قبل أسرتها أو نقابة المهن التمثيلية التي كانت دائما تكشف عن حالتها الصحية.





والكثير من الجمهور لم يعلم اسم الفنانة رجاء الجداوي الحقيقي، حيث أن اسمها هو نجاة على حسن الجداوي، وتم لقبها ب رجاء بعد دخولها عالم الفن، فهي خالتها الفنانة تحية كاريوكا، وهي من توالت مسؤوليتها في طفولتها حيث أنها كانت تعايش مع خالتها.





وكشفت أميرة مختار، منذ قليل النقاب عن آخر تطورات حالة والدتها الصحية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





وقالت أميرة مختار: "مامي مازلت في الرعاية المركزة والحالة حرجة.. لكن ربنا موجود هو القادر وهو الشافي".





كان الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، كشف منذ ساعات عن مستجدات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي.





وقال "حسني"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، "رجاء الجداوي زيها زي أي مصري نتمنى له الشفاء، ولكن ما زالت حالتها حرجة".





وكانت أنباء انتشرت حول موت الفنانة رجاء الجداوي، اكلينيكيا، وذلك عقب تدهور حالتها الصحية، داخل مستشفى "أبو خليفة" للعزل الصحي بالإسماعيلية



























