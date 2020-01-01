عمرو عبد العزي ينعى وفاة رجاء الجداوي بهذه الكلمات

الأحد 05/يوليه/2020 - 07:18 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

نعى الفنان عمرو عبد العزيز،وفاة رجاء الجداوي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وعلق عمرو على الصور قائلاً: "سبحان من له الدوام ..حبيبتى رجاء هانم الجداوى ....ادعولها بالرحمه ...كده يا روجا لا حول و لا قوه الا بالله".

توفيت الفنانة القديرة رجاء الجداوى بعد تواجدها لمدة 43 يومًا فى العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عن عمر يناهز 82 عامًا

وكانت رجاء الجداوى، تتواجد على جهاز تنفس صناعى اختراقى، دخل العناية المركزة المستشفى أبو خليفة للعزل الصحى، بعد تدهور حالتها الصحية.

وأجرت الفنانة رجاء الجداوى منذ دخولها العزل الصحى بمستشفى أبو خليفة فى 24 مايو الماضى، 3 مسحات تحاليل"pcr"، كان الأول بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجته إيجابية، والثانى عقب حقنها بمصل البلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضًا نتيجته إيجابية، والمسحة الثالثة والتى تمت خلال الأيام الماضية، وظهرت نتيجته، إيجابية.

وتزوجت الفنانة القديرة، رجاء الجداوى مطلع السبعينيات، من حسن مختار، مدرب حراس مرمى الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق، الذى رحل فى 5 مارس 2016، ولديها ابنة وحيدة هى أميرة ولا تعمل فى المجال الفنى، ومتزوجة من رجل الأعمال محمد هندى، كما أن للفنانة الكبيرة حفيدة وحيدة اسمها روضة.

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