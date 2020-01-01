بعد وفاتها.. تعرف على قصة زواج رجاء الجداوي وحسن مختار





توفيت منذ قليل الفنانة رجاء الجداوي، داخل الرعاية الصحية نتجية إصابتها بفيروس كورونا المنتشر في العالم، عن عمر يناهز الـ ٨٢.





كانت تدهورت الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي، الأيام الأخيرة في فترة الحجر الصحي، رغم استخدمها بلازما إلى أنها لم تكن تستجيب للعلاج.





تزوجت الفنانة رجاء الجداوي، في حياتها مرة واحدة هي من الكابتن حسن مختار، حسن مختار حارس مرمى نادى الإسماعيلي والمنتخب الوطنى السابق، بعد قصة حب طويلة.





وكشفت في إحدى لقائتها التلفزيونية كيفت تعرفت عليه،وقالت "تعرفت علي حسن زوجى فى السودان، لم يكن بيننا معرفة مسبقة لأن أنا من مواليد الاسماعيلية وحسن مواليد بورسعيد، وكنت سافرت السودان مع عرض في مسرحية "روبابيكيا" لاكون ضمن الوفد الفني المشارك في بطولة المسرحية، ومنهم خالتي الفنانة تحية كاريوكا".





وأضافت " أثناء توجهي إلى السودان لعرض المسرحية كان هناك حسن مختار حارس مرمي منتخب الفراعنة على نفس الطائرة للمشاركة في فعاليات كأس الأمم الافريقية المقامة بالسودان".





وتابعت" أننا احتفلنا بالزفاف سريعا بعد لقائنا علي الطائرة بـ 3 أيام فقط، وأضافت " بالنسبة لي أولى أفلامي كان فيلم دعاء الكروان بطولة فاتن حمامة وأحمد مظهر، ولكن بدأت مشواري مع الأزياء والموضة من قبله، وهناك فرق بين التمثيل والأزياء حوالي 6 سنوات".