بعد وفاتها.. تعرف على ما قاله الرئيس السيسي عن شياكة رجاء الجداوي؟

سيطرت حالة من الحزن على الوسط الفني بعد وفاة الفنانة رجاء الجداوي، نتجية إصابتها بفيروس كورونا الذي عانت منه الفترة الماضية وظلت بالحجر الصحي لمدة 43 يوما.





رجاء الجداوي، تعتبر من اقدم الفنانات التي كانت موجودة على الساحة الفنية، وكان دائما الفنانين تطالب لها الدعاء بالشفاء فهي كانت صديقة للجميع ولم يكن لديها أي خلاف مع أحد.





وتعتبر وجاء الجداوي، هي الفنانة الوحيدة التي تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن شياكتها وانقاتها، في كل شيء.





فبينما كانت تقدم أحد الفنانة رجاء الجداوي فعاليات "اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة" في ديسمبر 2018 ، تفاجئت تعليق من الرئيس السيسي قال فيه " أنا بشكرك جداً جداً .. ربنا يكرمك ويديلك الصحة، وهتفضلي شيك طول عمرك"





ويكمل السيسي بأنه لا يقصد الشياكة فى الملابس فقط، بل في كل شيء، ليكون رد الفعل من الفنانة القديرة هو البكاء من الخجل.