ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد مباريات اليوم السبت









يستمر الصراع علي ترتيب هدافي الدوري الإسباني، حيت يتواجد ليونيل ميسي، صانع ألعاب فريق برشلونة، في المركز الأول برصيد 22 هدفًا.













ويأتي كريم بنزيما، مهاجم فريق ريال مدريد، في المركز الثانية برصيد 17 هدفًا، بفارق خمسة أهداف، عن ميسي، بعدما فشل في تقليل الفجوة مع الأرجنتيني في الصراع على ترتيب هدافي الليجا.









وقد توج الأرجنتيني ليونيل ميسي الموسم الماضي بجائزة لقب هداف الدوري الإسباني بعدما سجل 36 هدفًا مع الفريق الكاتالوني.









وقد جاء ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد مباراة اليوم السبت كالتالى:-





1_ليونيل ميسي... 22 هدفًا





2_كريم بنزيما... 17 هدفًا.





3_جيرارد مورينو.... 15 هدفًا.





4_راؤول جارسيا.... 13 هدفًا.





5_لويس سواريز.... 13 هدفًا.





6_إياجو أسباس...... 13 هدفًا.





7_أنتي بوديمير... 12 هدفًا.





8_أوكانبوكس....12هدفًا.





9_جايم جايم..... 12 هدفًا.



