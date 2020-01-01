مصطفى يونس يفتح النار على شيكابالا.. ماذا قدم للزمالك ومنتخب مصر

الأحد 05/يوليه/2020 - 06:11 ص
شيكابالا
شيكابالا
علي خلاف


هاجم مصطفى يونس نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بسبب أن الأخير لم يقدم شئ سواء لنادي الزمالك أو منتخب مصر.


تصريحات مصطفى يونس 

حديث مصطفى يونس نجم الأهلي السابق جاء على تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورتس" مساء أمس الأحد.

وقال مصطفى يونس: "محمود عبد الرازق (شيكابالا) يملك إمكانيات لاعب الكرة، لكن ماذا فعل لنادي الزمالك ومنتخب مصر؟".

وأضاف نجم الأهلي: "مصطفى محمد أفضل لاعب في الزمالك، وفي الأهلي أكثر لاعب هاجمته هو من أفضل اللاعبين حاليًا علي معلول".

وتابع: "عمرو السولية صاحب أداء هائل، لأنه طور من نفسه، وأصبح يسدد ويذهب للمرمى".

وأكمل الظهير الطائر: "أفضل لاعب في جيلي هو محمود الخطيب، واللاعب الذي مغرم به علي أبو جريشة".

وأردف النجم الدولي السابق: "أفضل مدير فني في الدوري المصري بالأرقام باتريس كارتيرون مدرب الزمالك".

واختتم مصطفى يونس تصريحاته: "وأفضل مدرب مصري عماد النحاس، يعجبني المدرب الجرىء الذي لا يخاف"

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