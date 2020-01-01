موعد مباراة برشلونة ضد فياريال في الليجا الإسبانية والقنوات الناقلة

الأحد 05/يوليه/2020 - 05:35 ص
برشلونة وفياريال
برشلونة وفياريال
علي ماهر حلمي


يحل نادي برشلونة اليوم الأحد ضيفا على نظيره نادي فياريال ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الاسباني الممتاز على ملعب لاسيراميكا الدولي.


ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأحد فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت مكه المكرمة والثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والثامنة بالتوقيت العالمي جرينتش.


وتذاع المباراة بين نادي فياريال و نظيره برشلونة على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الاسباني الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتعليق المعلق المغربي جواد بدة.


ويدخل نادي برشلونة المباراة وهو فى المركز الثاني بجدول ترتيب بطولة الدوري الاسباني الممتاز حيث يسعي للفوز والحصول على الثلاث نقاط لملاحقة المتصدر ريال مدريد بينما يرغب نادي فياريال فى البحث عن المراكز المؤهلة للبطولات الأوربية الموسم المقبل.

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