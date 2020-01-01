موعد مباراة برشلونة ضد فياريال في الليجا الإسبانية والقنوات الناقلة









يحل نادي برشلونة اليوم الأحد ضيفا على نظيره نادي فياريال ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الاسباني الممتاز على ملعب لاسيراميكا الدولي.









ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأحد فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت مكه المكرمة والثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والثامنة بالتوقيت العالمي جرينتش.









وتذاع المباراة بين نادي فياريال و نظيره برشلونة على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الاسباني الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتعليق المعلق المغربي جواد بدة.







