المصري يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم الفريق
الأحد 05/يوليه/2020 - 04:42 ص
غدير أحمد
كشف مصدر داخل نادي المصرى البورسعيدى، عدم وصول أى عروض رسمية من الزمالك للتعاقد مع الظهير الأيمن للفريق كريم العراقى، ، أو محمود وادى، مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأكد المصدر:" أن لا توجد أى مفاوضات رسمية من نادي الزمالك لضم الثنائى الفريق خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبلة".
وأكمل: " أن لايوجد أي عروض من نادي الزمالك لضم الثنائي، وهذا اجتهادات صحفية لا أكثر، ولا توجد أى تحركات من جانب الفريق الابيض لضم وادي، و العراقي".
قد تألق كريم العراقي خلال الفترة القصيرة الماضية، مع المنتخب الأولمبى ونادى المصرى البورسعيدي، وقدم وادى مستويات مميزة مع الفريق البورسعيدي في مركز رأس الحربة.