المصري يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم الفريق

الأحد 05/يوليه/2020 - 04:42 ص
المصري
المصري
غدير أحمد
كشف مصدر داخل نادي المصرى البورسعيدى، عدم وصول أى عروض رسمية من الزمالك للتعاقد مع الظهير الأيمن للفريق كريم العراقى، ، أو محمود وادى، مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.




وأكد المصدر:" أن لا توجد أى مفاوضات رسمية من نادي الزمالك لضم الثنائى الفريق خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبلة".




وأكمل: " أن لايوجد أي عروض من نادي الزمالك لضم الثنائي، وهذا اجتهادات صحفية لا أكثر، ولا توجد أى تحركات من جانب الفريق الابيض لضم وادي، و العراقي".




 قد تألق كريم العراقي خلال  الفترة القصيرة الماضية، مع المنتخب الأولمبى ونادى المصرى البورسعيدي، وقدم وادى مستويات مميزة مع الفريق البورسعيدي في مركز رأس الحربة.

أخبار تهمك

نجم بيراميدز.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 9 ساعات

بالأسماء.. فايلر يُطالب الأهلي بضم 4 صفقات سوبر

منذ حوالي 13 ساعة

الفنانة مايان السيد تنهار بالبكاء وتكشف عن مفاجأة تعرضها للتحرش من زميل لها في التمثيل (فيديو)

منذ أقل من ساعة

التفاصيل الكاملة لـ كورونا الجديد.. "أسرع انتشارا وأقل عدوانية"

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

سلامة جسم السد.. الري تكشف نقاط الخلاف مع إثيوبيا.. وتحذر (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

وزير التعليم العالي يكشف مفاجأة عن مرحلة ذروة الإصابات بفيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

خبير مائي: سد النهضة الإثيوبي معرض للانهيار من نفسه.. لهذا السبب

منذ حوالي 15 ساعة

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

منذ يوم

عاجل.. بشرى سارة من "المالية" بشأن علاوات وحوافز العاملين بالدولة

منذ حوالي 17 ساعة

صالح جمعة يوجه رسالة شكر لكهربا

منذ حوالي 8 ساعات

قرار عاجل من كوريا الشمالية بشأن ترامب

منذ حوالي 18 ساعة

الزوج السابق للفنانة عبلة كامل يكشف علاقة فيروس "كورونا" بسر غيابها مؤخرا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تكشف آخر تطورات الوضع الصحي لوالدتها.. وتؤكد "حالتها حرجة"

منذ ساعتين و 18 دقيقة

الأهلي يسعي لاحتلال إفريقيا.. خطوة واحدة تفصل الأحمر عن ضم «قاذفة الصواريخ»

منذ حوالي 8 ساعات

«اتكتب لي عمر جديد» .. نجم الزمالك السابق ينجو من الموت إثر حادث مُروع

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:26 ص

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تكشف آخر تطورات الوضع الصحي لوالدتها.. وتؤكد "حالتها حرجة"

«اتكتب لي عمر جديد» .. نجم الزمالك السابق ينجو من الموت إثر حادث مُروع

11:34 م

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

04:35 م

سلامة جسم السد.. الري تكشف نقاط الخلاف مع إثيوبيا.. وتحذر (فيديو)

07:36 م

نجم بيراميدز.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

09:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن