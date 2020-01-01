المصري يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم الفريق

كشف مصدر داخل نادي المصرى البورسعيدى، عدم وصول أى عروض رسمية من الزمالك للتعاقد مع الظهير الأيمن للفريق كريم العراقى، ، أو محمود وادى، مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

















وأكد المصدر:" أن لا توجد أى مفاوضات رسمية من نادي الزمالك لضم الثنائى الفريق خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبلة".

















وأكمل: " أن لايوجد أي عروض من نادي الزمالك لضم الثنائي، وهذا اجتهادات صحفية لا أكثر، ولا توجد أى تحركات من جانب الفريق الابيض لضم وادي، و العراقي".















