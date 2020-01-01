تشكيل برشلونة المتوقع ضد فياريال بالدوري الأسباني









يستضيف اليوم الأحد نادي برشلونة نظيره نادي فياريال ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الأسباني الممتاز على ملعب لاسيراميكا الدولي.





ويسعي نادي برشلونة للعودة من جديد لطريق الإنتصارات بعد أن تعثر فى الجولة الثانية والثلاثين بالتعادل الايجابي 2 / 2 أمام نظيره نادي سيلتا فيجو ثم التعادل بنفس النتيجة أمام نظيره نادي اتلتيكو مدريد ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الأسباني الممتاز.





ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي التشكيل المتوقع لنادي برشلونة والذي سيواجه فياريال اليوم بالدوري الأسباني:





حراسة المرمي: تير شتيجن.





خط الدفاع: جيرارد بيكيه، جوردي ألبا، لينجليت، سيميدو.





خط الوسط: بوسكيتس، دي يونج، راكيتيتش.



