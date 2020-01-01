الفنانة مايان السيد تنهار بالبكاء وتكشف عن مفاجأة تعرضها للتحرش من زميل لها في التمثيل (فيديو)

الأحد 05/يوليه/2020 - 04:54 ص
بوابة الفجر
سيدة صادق

نشرت الفنانة مايان السيد، فيديو لها تحدثت خلاله عن مواقف تعرضت خلالها للتحرش دون أن تتحدث وتأخذ موقف واضح ضدها وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهرت" مايان" في الفيديو وهي تسرد في انفعال شديد تسرد واقعه الشاب الطالب الشهير إعلاميا بالمتحرش بـ 100 فتاة، مقدمة الشكر  من جانبها للفتيات اللاتي قمن بفضحة علي وسائل التواصل الإجتماعي.

وذكرت أنها تعرضت للتحرش من أحد أصدقائها منذ خمسه أعوام ، ولكنها قررت عدم التواصل معه مرة آخري من وقتها ، وتعرضت لمواقف آخري لم تدرك وقتها أنها تحرش، ومن ضمن حوادث التحرش التي تعرضت لها، كانت من زميل مقرب لها في التمثيل.

وأنهت الفيديو بتأكيدها أنها ستأخد موقف صارم إذا تعرضت للتحرش مره آخرى وستبلغ عن المتحرش أيًا كان تصرفه، كما نصحت الفتيات بعدم السكوت. 

وعلقت"السيد "علي الفيديو قائلة :"بناشد كل الناجيات اللي كتبوا عن قصتهم مع الشاب المتحرش انهم يقدمن بلاغات حتى يتم سجنه و يصبح عبرة لأي شخص يتحرش او يغتصب او يتعدي علي اي امرأة بعد هذه الواقعة.

و إستكملت" السيد" حديثها قائلة :" يمكن التواصل مع مكتب شكاوى المرأة على الخط المختصر 15115، أو عن طريق تطبيق الواتساب عبر الرقم الهاتفي "01007525600"،أو عبر البريد الإلكتروني الخاص بالمكتب وهو على النحو التالي".

ولم تتمالك نفسها في نهاية الفيديو وانهارت باكية: "أنا عايزة أحس بأمان.. عايزة لما افتح موبايلي أحس بأمان.. ولما أشتغل مع رجالة أحس بأمان".

يشار إلي أن الشاب المتحرش أثار الجدل عبر السوشيال ميديا بعدما كشفت إحدى الفتيات عن تعرضها للاغتصاب من هذا الشاب، كما اتهمته بالتسبب لبعض البنات مشاكل جسدية ونفسية.

وتعاطف بعض الفنانين مع الفتيات اللاتي تعرضن لاغتصاب من الطالب المتحرش الذي احتل اسمه مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر مؤشرات تريند جوجل،


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