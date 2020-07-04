مانشستر يوناتيد يتوصل لاتفاق مع سانشو

كشفت تقارير صحفية بريطانية، على أن نادي مانشستر يونايتد وجد نقطة وصل مع الإنجليزي جادون سانشو، لاعب فريق بوروسيا دورتموند.









وأكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية:" إن مانشيستر يونايتد وجد نقطة تفاهم مع سانشو حول الشروط الشخصية للتعاقد معه، وذالك رغم وجود اختلاف الفريق الحمر مع دورتموند حتى وقتنا هذا حول المبلغ المطلوب لإتمام الصفقة.









وشددت:" أن سانشو اقتنع بتقاضي راتب أسبوعي يبلغ نحو 140 ألف إسترليني، يرتفع إلى 200 ألف إسترليني خلال العقد الذي يطول لمدة 5 مواسم، ويقدر الفريق الصفقة بـ115 مليون إسترليني".

















"هناك عدة اندية طالبت التعاقد مع نجم بوروسيا دورتموند وهم، مانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي، إلى جانب الشياطين الحمر".















