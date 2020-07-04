بعد أن لفظه الكرواتي.. أنطوي معروض على الزمالك وكارتيرون يوضح موقفه









رفض مدرب الفريق الأول لكرة بنادي بيراميدز أنتي تشاشتيتش، فكرة استمرار الغاني جون انطوي بصفوف السماوي خلال الفترة المقبلة.









وعلى إثر ذلك قام أحد وكلاء اللاعبين بعرض خدمات الغاني جون انطوي على جهاز الكرة بنادي الزمالك، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.









وعرض وكيل اللاعبين خدمات انطوي، على الزمالك نظير دفع مبلغ مليون دولار فقط، وسط رفض الفرنسي باتريس كارتيرون لفكرة التعاقد معه.







