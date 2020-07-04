ليفربول يرد على أنباء رحيل صلاح وماني

الأحد 05/يوليه/2020 - 03:33 ص
ليفربول
ليفربول
حسام مجدي


علق الألماني يورجن كلوب مدرب نادي ليفربول على احتمالية رحيل المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني نجمي الريدز عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.


وشهدت الفترة الماضية انتشار العديد من الأنباء التي تشير إلى وجود احتمالية لرحيل واحد من الثنائي صلاح وماني عن صفوف ليفربول في نهاية الموسم الحالي.


وقال كلوب في تصريحات صحفية تعليقا على هذه الأنباء: "أخبرني عن تحد أفضل من النجاح مع ليفربول؟".


وتابع: "بالفعل هناك العديد من الأندية الكبيرة في أوروبا ويرغبون في ضم الثنائي، إذا ذهبت إلى ريال مدريد أو برشلونة ستفوز بالدوري 6 أو 7 مرات وبايرن ميونخ فاز بالدوري 9 مرات ويوفنتوس نفس الأمر ولكن المثير حقا أن تحقق هذه الإنجاز هنا في البريميرليج".


يذكر أن نادي ليفربول كان قد حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل رسمي منذ عدة أيام بعد غياب دام لمدة 30 عام عن قلعة الريدز.

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