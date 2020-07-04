نجم الزمالك يوضح شرط عبور عقبة الرجاء

الأحد 05/يوليه/2020 - 03:31 ص
الزمالك والترجي
الزمالك والترجي
عبد القادر عرابي

أوضح محمد أبو العلا، نجم نادي الزمالك السابق، شرط عبور فريقه السابق لعقبة نادي الرجاء البيضاوي المغربي، والوصول للمباراة النهائية في بطولة دوري أبطال أفريقيا.
ويلتقي الزمالك مع الرجاء، بينما يلتقي الأهلي مع الوداد في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في شهر سبتمبر المقبل، حيث تقام المباريات من مباراة واحدة فقط.


وقال أبو العلا في تصريحات صحفية: "الزمالك تمكن من الفةز بلقبين في أسبوع واحد، والفريق أثبت قوته أمام الخصوم الأقوياء، وبالتالي يمتلك دوافع كبيرة".


وتابع: "المباريات المقبلة لا يوجد أي فرص بها للتعويض، حيث ستقام من مباراة واحدة، وجميع الفرق تمتلك حظوظاً متساوية".


واستطرد: "باتريس كارتيرون عليه بذل المزيد من الجهد لتجهيز اللاعبين وحشد القوى لتخطي عقبة الرجاء".


وأتم: "الزمالك يمتلك كافة الخظوظ لتجاوز الرجاء، بشرط اللعب بنفس المستوى الذي كان عليه قبل التوقف، حيت تمكن من تجاوز عقبة الأهلي والترجي التونسي، وحصد لقبي السوبر المصري والسوبر الأفريقي".

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