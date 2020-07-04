ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز تشيلسي وأرسنال ومانشستر يونايتد

الأحد 05/يوليه/2020 - 03:28 ص
الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي
عبد القادر عرابي



فاز نادي مانشستر يونايتد بخماسية مقابل هدفين على ضيفه بورنموث، في اللقاء الذي جمع الفريقين بملعب أولد ترافورد، في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاءت أهداف اليونايتد بواسطة برونو فيرنانديز وماسون جرينوود (هدفين) وماركوس راشفورد وأنتوني مارسيال، بينما جاء هدفي بورنموث بواسطة جونيور ستانيسلاس وجوشوا كينج.

وتمكن تشيلسي من حسم لقائه ضد ضيفه واتفورد بثلاثية دون رد على ملعب ستامفورد بريدج، سجلها أوليفيه جيرو وويليان وروس باركلي.

وتغلب أرسنال بهدفين دون رد أمام مضيفه وولفرهامبتون واندررز في اللقاء الذي أقيم على ملعب مولينوكس، جاءت بوسطة بوكايو ساكا وألكسندر لاكازيت.

وفي نفس الجولة، فاز برايتون على مضيفه نوريتش سيتي بهدف نظيف، وفاز ليستر سيتي على كريستال بالاس بثلاثية، ليصبح ترتيب الدوري الإنجليزي كما يلي.
 
1- ليفربول 86 نقطة.

2- مانشستر سيتي 66 نقطة.

3- ليستر سيتي 58 نقطة.

4- تشيلسي 57 نقطة.

5- مانشستر يونايتد 55 نقطة.

6- وولفرهامبتون واندررز 52 نقطة.

7- أرسنال 49 نقطة.

8- شيفيلد يونايتد 47 نقطة.

9- توتنهام 45 نقطة.

10- بيرنلي 45 نقطة.

11- إيفرتون 44 نقطة.

12- نيوكاسل يونايتد 42 نقطة.

13- كريستال بالاس 42 نقطة.

14- ساوثهامبتون 40 نقطة.

15- برايتون 36 نقطة.

16- وست هام يونايتد 30 نقطة.

17- واتفورد 28 نقطة.

18- أستون فيلا 27 نقطة.

19- بورنموث 27 نقطة.

20- نوريتش سيتي 21 نقطة.


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