عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تكشف آخر تطورات الوضع الصحي لوالدتها.. وتؤكد "حالتها حرجة"

الأحد 05/يوليه/2020 - 03:26 ص
بوابة الفجر

كشفت أميرة مختار، ابنة الفنانة القديرة رجاء الجداوي النقاب عن آخر تطورات حالة والدتها الصحية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقالت أميرة مختار: "مامي مازلت في الرعاية المركزة والحالة حرجة.. لكن ربنا موجود هو القادر وهو الشافي".

كان  الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، كشف منذ ساعات عن مستجدات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي.

وقال "حسني"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، "رجاء الجداوي زيها زي أي مصري نتمنى له الشفاء، ولكن ما زالت حالتها حرجة".

وكانت أنباء انتشرت حول موت الفنانة رجاء الجداوي، اكلينيكيا، وذلك عقب تدهور حالتها الصحية، داخل مستشفى "أبو خليفة" للعزل الصحي بالإسماعيلية.


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