تعرف على موعد مباراة الزمالك والرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأحد 05/يوليه/2020 - 02:43 ص
الاهلي
الاهلي
محمد الدمتناوي


أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن موعد مباريات نص نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقرر الاتحاد الإفريقي إقامة مباراة الأهلي أمام الوداد، والزمالك أمام الرجاء، خلال شهر سبتمبر المقبل.

وأشار الاتحاد الأفريقي، أن مباراة نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، ستقام من مباراة واحدة فقط.

وتوقف المسابقة القارية منذ شهر مارس الماضي، بسبب الأحداث الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره الرجاء المغربي، يوم 12 سبتمبر المقبل، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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