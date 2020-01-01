بلاغ للنائب العام ضد موقعي "رصد" "العربي الجديد"

الأحد 05/يوليه/2020 - 06:11 ص
سمير صبري المحامي
سمير صبري المحامي
هدير حمزة
تقدم الدكتور سمير صبري المحامي، بصفته وكيلا عن الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة "أخبار اليوم"، ببلاغ للنائب العام ونيابة امن الدولة العليا ضد موقع رصد وجريدة العربي الجديد.

وقال "صبري"، في بلاغه، إن المبلغ ضدهما (وهما من المواقع الاخوانية الإرهابية) تعمدا الإساءة للصحفي الكبير ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة جريدة "أخبار اليوم" في تقرير تم نشره يحمل عنوان: "قضية فساد وتغييرات وشيكة في الإعلام المصري"، زعم خلالها أن "رزق"، وزوجته الكاتبة أماني ضرغام، متورطان في عمليات فساد بتسهيل الاستيلاء على الأراضي لصالح رجال أعمال، وأن هيئة الرقابة الإدارية فتحت تحقيقا موسعا في ذلك.

وشدد مقدم البلاغ، على أن ما نُشر ليس صحيحًا، والغرض والهدف الوحيد لهذا النشر هو تعمد الإساءة للمبلغ وتلويث سمعته بين أبناء وطنه وزملاؤه الصحفيين والإعلاميين والكتاب وأفراد أسرته وعائلته، بخلاف تعمدهما لنشر أخبار كاذبة لزعزعة الثقة في الوسط الإعلامي والتشكيك في نزاهة المنتمين لهذا الوسط العريق، مطالبا بالتحقيق فيما ورد به وتقديم المبلغ ضدهما للمحاكمة الجنائية العاجلة.

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وفي وقت سابق، تلقى المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، ونيابة أمن الدولة العليا، بلاغًا من الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والإدارية العليا، ضد الدكتور حسين عبدالهادي حسين عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان، اتهمه فيه بالتحريض ضد الدولة المصرية.

وقال "سمير" في بلاغه: "يستغل المبلغ ضده موقعه الإلكتروني لينشر عليه تحريضاته ضد الدولة المصرية، ونشر مؤخرًا عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "أعلن تضامني الكامل لوقف أحكام الإعدام في مصر".

وأضاف المحامي مقدم البلاغ، أن "سلوك المبلغ ضده يشكل أركان جريمة الاتصال بالمنظمات الحقوقية المشبوهة، والتي تعمل ضد مصر واستدعائها للتدخل في الشأن المصري والاستقواء بالخارج"، مطالبا بضبطه وإحضاره وإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد، والتحقيق معه وتقديمه للمحاكمة الجنائية العاجلة.

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