بعد أيام قليلة من طرحها.. أغنية "غيب'' لفضل شاكر تتخطى 5 ملايين مشاهدة





طرح الفنان فضل شاكر، يوم الأربعاء الماضي الموافق 1 يونيو أغنية جديدة له تحمل اسم "غيب"، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".وتخطت أغنية "غيب" لفضل شاكر 5.118 ملايين مشاهدة، ونالت إعجاب وحب الجمهور منذ أول من طرحها.وتضمنت كلمات أغنية "غيب" الآتي: "غيب عن عينى لو مرتاح، واعتبره حب وراح، وانساني عن نفسي، مش هانساك، روح مش فارقه عندي كتير جوايا حب كبير، وكفاية اللي أنا عشته معاك في عز مانا محتاج وجودك بعدت عني، وعايزني آنسى، إزاي يا عمري يا حتة مني، معقول هاتبعد يا ريت جاوبني الخوف قاتلني، لو سهل تنسى انا عمري ما نسى وغصب عني يااااه ده اللي افتكرته حبيب بيقولي كله نصيب، اه يا قلبي ده مفيش كلام يتقال، بان كل اللي كان جواك، من جوه انا شايفك ريحني جوايا الف سؤال".يذكر أن أغنية "غيب" غناء فضل شاكر، ومن كلمات محمد الرفاعي، ألحان وليد سعد، توزيع أحمد إبراهيم.