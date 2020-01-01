شيرين عبد الوهاب تنتفض ضد التحرش.. وتؤكد: "دورنا نحمي بناتنا"

الأحد 05/يوليه/2020 - 02:28 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

عبرت النجمة شيرين عبد الوهاب عن استيائها الشديد إزاء ظاهرة التحرش بعد الكشف عن واقعتين مؤخرًا لطالبين بالجامعة تحرشا بعدد من الفتيات.

وغرت شيرين عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات الشهير "تويتر"، قائلة: "كلنا دورنا إننا نحمي بناتنا وولادنا من التحرش والإغتصاب ، كلموهم ، اهتمو بيهم".

وأضافت: "متخليش ابنك أو بينتك يخاف يلجأ إليكي في أي موقف ، كونوا سندهم ربنا يحفظ ولادنا وبناتنا كلهم".

يشار  إلى أن الشاب الجامعي المتحرش بـ 100 فتاة، أثار الجدل عبر السوشيال ميديا بعدما كشفت إحدى الفتيات عن تعرضها لإغتصاب من هذا الشاب، كما أنها لم تكن البنت الأولى التي تعرضت لهذا العنف حيث أنه تسبب في تعرض لبعض البنات إلى مشاكل جسدية ونفسيا.

وتعاطف بعض الفنانين مع الفتيات اللاتي تعرضن للاغتصاب من قبل الشاب الذي أحتل اسمه مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر مؤشرات تريند جوجل.

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