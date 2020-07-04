"ليكي اخوات في ضهرك".. مصطفى درويش يدعم الفتيات ضد التحرش بهذه الكلمات





نشر النجم مصطفي درويش بعض الكلمات التي يخاطب بها العالم لمحاربة التحرش ، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهر خلال فيديو قائلاً: "أنا بتكلم عن قضية تحرش الولد بالجامعة الأمريكية أنا بناشد البنات دي تتقدم ببلاغ علشان تاخد حقها ، وأنا عندي طاقم من المحاميين متبرع بيه بدون أي مقابل مادي".وتابع قوله: "وأي بنت واجهت واقعة اغتصاب أو تحرش متخافيش ليكي اخوات وفي ضهرك".يذكر أن آخر أعمال مصطفى درويش، مسلسل "بـ100 وش"، وتدور أحداثة في إطار كوميدي، وشارك في بطولته الفنانة نيللي كريم وآسر ياسين وعلا رشدي وأسلام إبراهيم.