"كل سنة وانت طيب يا راجل يا عسل".. أمير كرارة يهنئ شيكو بعيد ميلاده

الأحد 05/يوليه/2020 - 01:14 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

احتفل الفنان شيكو بعيد ميلاده أمس، حيث حرص عدد كبير من نجوم الفن على تقديم رسائل تهنئه أخرهم النجم أمير كرارة. 

حيث نشر كرارة صورة تجمعهما عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق قائلاً:  "كل سنة وإنت طيب يا راجل يا عسل"
.
يذكر أن آخر أعمال شيكو، مسلسل "اللعبة" وتدور أحداثة في إطار كوميدي، وشارك في بطولته الفنان هشام ماجد وسامي مغاوري.

ويشار أن كرارة يستعد لتصوير مسلسله الجديد "نسل الأغراب " المقرر الذي عرضه في السباق الرمضاني لعام 2021.

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