تحرش بها منذ 4 أيام.. بلاغ جديد ضد أحمد بسام زكي

قالت نهاد أبوالقمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إن المركز سوف يتقدم اليوم الأحد، ببلاغ إلى النيابة ضد الشاب المتهم بالتحرش أحمد بسام زكي.





وأوضحت "أبوالقمصان"، في تصريحات إلى "الفجر"، أن المركز سوف يتقدم بالبلاغ نيابة عن إحدى الضحايا التي حررت توكيلا لمحامي المركز، وتعرضت للتحرش منذ أيام قليلة مضت.





وأشارت رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إلى أنهم تلقوا الكثير من الشكاوى، ولكن الفتيات خائفات، ولا يوجد لديهم توكيل سوى من فتاة واحدة تبلغ من العمر 21 عامان تعرضت للتحرش من قبل هذا الشاب، وهي التي سيتقدمون ببلاغ نيابة عنها، مناشدة الضحايا التقدم ببلاغات وعدم ترك حقوقهن.





بيان مهم من النائب العام

أصدر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بيانًا منذ دقائق قليلة أكد فيه ان النيابة العامة المختصة تجري تحقيقاتها مع المتهم أحمد بسام زكي بعد أن ألقت قوات الأمن القبض عليه وتم تحرير محضرًا بواقعة القبض وتم عرضه علي النيابة لاتخاذ اللازم قانونًا معه.





كانت تابعت "وحدة الرصد والتحليل" بإدارة البيان بمكتب المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، عن كَثَب خلال الأيام المنقضية وحتى تاريخه ما تداول بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن مَن يدعى "أحمد بسام ذكي"، وتعديه على عدد من الفتيات بالقول والفعل، وإكراههن على ممارسات منافية للآداب بالتهديد والإكراه، وتتخذ الوحدة إجراءاتها بالفحص والرصد والتحليل تمهيدًا لعرض الأمر على السيد المستشار "النائب العام" لاتخاذ ما يلزم قانونًا.









وأكدت النيابة العامة، بتلك المناسبة عدم تلقيها أيَّ شكاوى رسمية أو بلاغات ضد المذكور من أي شاكية أو متضررة منه، سوى شكوى واحدة من إحدى الفتيات قدمتها عبر الرابط الإلكتروني الرسمي لتقديم الشكاوى إلى "النيابة العامة"، مساء أمس الموافق الثالث من شهر يوليو الجاري؛ والتي أبلغت فيها عن واقعة تهديد المشكو في حقه لها خلال نوفمبر عام ٢٠١٦ لممارسة الرذيلة معها، وجارٍ اتخاذ اللازم قانونًا بشأنها.







