"الإسكان الاجتماعي": الاقبال على وحدات الإعلان الـ13 شديد جدًا (فيديو)

الأحد 05/يوليه/2020 - 01:17 ص
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
قال المهندس صلاح حسن، نائب رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، إن الإعلان الـ13 للإسكان الاجتماعي بدأ في أوائل شهر يونيو، ويشمل 10 محافظات معظمهم في الصعيد، لافتَا إلى أنت الاقبال كان شديد جدً على هذا الإعلان، معقبًا: "مكناش ملاحقين على طبع الكراسات لهذا الإعلان".


وتابع "حسن" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إبراهيم الشواربي، ببرنامج "حوار واستثمار"، المذاع على فضائية "الصحة والجمال"، مساء السبت، أن الصندوق بسبب الاقبال الشديد على وحدات الإسكان الاجتماعي، تم مد فترة الحجز لتلبية طلبات كافة المواطنين الذين لديهم رغبة في حجز الوحدات، خاصة في الصعيد. 

ولفت إلى أن الصندوق يقوم بتحري الدقة على أي مواطن يتقدم للحصول على وحدة في الإسكان الاجتماعي، لكي يطمئن بأنه مستحق لوحدات الإسكان الاجتماعي.

وأشار إلى أن الصندوق خصص أول أسبوع في الحجز في الإعلان الـ13 لذوي الاحتياجات الخاصة، وتم تخصيص 5% لهم بدون قرعة أو أولويات.

جولة لمحافظ المنيا
تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، انتظام العمل، بمستشفى مطاي المركزي، وكذلك مدى تطبيق الأطقم الطبية لكافة التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وجه المحافظ الشكر للجهاز الطبي، والمعاون له، بمستشفى مطاي المركزي، على ما يقومون به من مجهودات لخدمة أهاليهم من المواطنين، مؤكدًا تقديم الدولة كافة أشكال الدعم والوقاية لهم من أجل الحفاظ على سلامتهم، وسلامة المواطنين المترددين على المستشفى، في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

تأتي جولة المحافظ ضمن أعمال لجنة المرور والمتابعة لجميع المستشفيات، والبالغ عددها 14 مستشفى مخصصة لاستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا بالمحافظة، وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالمرور على جميع المستشفيات التي تستقبل حالات الاشتباه بفيروس كورونا، ومتابعة سير العمل داخلها واتخاذ التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

رافق المحافظ خلال الجولة، خالد عبد الرؤوف، رئيس مدينة مطاي، والدكتور أشرف عوض يعقوب، مدير الإدارة الصحية بمطاي، والقائم بعمل مدير المستشفى، حيث تابع المحافظ سير العمل بالمستشفى للوقوف على الاحتياجات الفعلية، ومدى توافر المستلزمات الطبية والوقائية، وإجراءات صرفها.

واطمئن المحافظ، على وجود أماكن لعزل مرضى فيروس كورونا المستجد والتزام الأطقم الطبية باستقبال الحالات، وكذلك إتباع الإجراءات الوقائية، لتمكينهم من أداء واجبهم على أكمل وجه وللحفاظ على سلامتهم.

وفي ذات السياق، تفقد المحافظ التجهيزات الخاصة بإحدى العمارات بمشروع الإسكان الاجتماعي بمركز مطاي، حيث تم تجهيز وتوصيل كافة المرافق لـ 20 وحدة تم فرشها بـ 50 سرير، لاستخدامها كأماكن عزل مؤقت لمصابي فيروس كورونا من الحالات البسيطة وغير القادرة على توفير عزل منزلي صحي وآمن.

كما تم تجهيز الطابق الأرضي بها للطاقم الطبي والتمريض، وذلك عقب التنسيق مع وزارتي الإسكان والتضامن الاجتماعي، مع توفير كافة وسائل المعيشة للمصابين وكذلك توفير حراسة للعمارات التي تم تخصيصها على مدار 24 ساعة عقب التنسيق مع مديرية الأمن.

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منع العدوى بوابة الفجر الفجر الإعلان الـ13 الإسكان الاجتماعي

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