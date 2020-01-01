مانشستر سيتي يُحبط صفقة برشلونة الجديدة













يرغب مسئولو فريق برشلونة الإسباني في التعاقد مع لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.





وبدأ الفريق الكتالوني في التواصل مع إريك جارسيا مدافع فريق مانشستر سيتي لضمه هذا الصيف.





وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة "ذا صن"، إن إريك جارسيا اقترب من تمديد عقده مع مانشستر سيتي خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد العرض الجديد الذي قدمه الفريق الإنجليزي.





وينتهي عقد إريك جارسيا مع فريق مانشستر سيتي في صيف موسم 2021 القادم.



