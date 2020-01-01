البرازيل تسجل 38 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

الأحد 05/يوليه/2020 - 12:51 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
سجلت البرازيل، 1091 وفاة و37923 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الماضية، وفقا لما أفادت به قناة "روسيا اليوم" في خبر عاجل.

وفي وقت سابق، كشف إحصاء "worldometers"، عن وصول عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد لأكثر من 11 مليون و362 ألف مصاب حول العالم.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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