موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة بعد الفوز على بورنموث













نجح فريق مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز على حساب فريق بورنموث بنتيجة 5-2، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





أهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد بورنموث :-





وسجل اللاعب الشاب جرينوود هدفين لفريق مانشستر يونايتد في مرمى بورنموث، واحرز كل من برونو فيرنانديز وماركوس راشفورد وانتوني مارسيال ما تبقى من أهداف الشياطين الحمر، بينما أحرز الثنائي ستانيسلاس وجوشوا كينج هدفين بورنموث في المباراة.





موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة :-





وسوف يلتقي فريق مانشستر يونايتد مع فريق أستون فيلا يوم الخميس 9 يوليو في الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الفيلا بارك، في إطار منافسات الجولة الـ34 من البريميرليج.





ترتيب مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي :-



