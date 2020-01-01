هند صبري: فخورة بالجيل الحالي للفتيات الذي كسر حاجز الصمت ضد التحرش

الأحد 05/يوليه/2020 - 12:57 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

نشرت الفنانة هند صبري، بعض الكلمات التي تخاطب بها العالم لمحاربة التحرش، ذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت: "في نطاق أوسع من قضية التحرش التي تشغل الرأي العام المصري والعربي هذه الأيام".

وأضافت: "أكاد أجزم أن معظم فتيات العالم العربي والعالم كله ما عدا قلة محظوظة ، تعرضن لو مرة للتحرش اللفظي أو الجنسي وكتمن الواقعة خوفا من مجتمع غير عادل".

وأنهت حديثها قائلة: "أنا فخورة بهذا الجيل من البنات الذي كسر حاجز الصمت ، التحرش والعنف الجنسي عار علي الذي لا يقترفه ، لا عليكي أنتي ، شكرا لكل الفتيات اللأئي خرجن عن صمتهن من أجل كرامتهن ومن أجل كرامة الأخريات ، وشكرا للرجال المحترمين الذين يساندهن.

يشار أن هند حصلت على جائزة أفضل ممثلة عربية، من قبل توزيع جوائز النسخة الرابعة من جوائز النقاد للأفلام العربية،والذي قام به مركز السينما عبر " zoom" التي تقدم سنويا على فيلمها "نورا تحلم".

فيلم "نورا تحلم"، من تأليف وإخراج هند بو جمعة، وإنتاج بورباغندا عماد مرزوق، وهو من بطولة هند صبري، وحكيم بو مسعودي وجمال ساسي وسيف ظريف.



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