والد الطفل ضحية التيك توك: "ابني شنق نفسه"

كشف حسين عبدالمجيد، والد الطفل "محمد حسين "، ضحية لعبة المشنقة على تطبيق "التيك توك" عن كواليس ما حدث لنجله الذي لقى حتفه، قائلًا: "مبقناش فاهمين اللي بيحصل من كتر التطبيقات اللي الأولاد بيستخدموها دلوقتي، وللأسف أطفال صغيرة وقعوا ضحايا".

وتابع "عبدالمجيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية "العربية الحدث"، أن نجله استخدم لعبة عبر تطبيق "التيك توك" تدعو لمسابقة لمن يمكث مدة أطول على المشنقة ومارس اللعبة في تحد، لكنه توفي ورغم أن نجلي الراحل طفل نابغة وعاقل وعقله أكبر من سنه، إلا أنه وقع ضحية هذه الألعاب الغريبة المخيفة"





وأضاف: "أنا أب منفصل عن أمه وإبني مش عايش معايا... هوا كان بيلوح بكلمات قدام والدته وبيقلها أنا هموت مشنوق، لكنها نهرته وقلتله عيب يا محمد إيه الي بتقوله ده، مكنتش تعرف أنها لعبة وفي ليلة الواقعة كانت والدته تؤدي صلاة العشاء، وعند إنتهائها ذهبت للاطمئنان عليه عشان ملوش حس، لكنها فوجئت إن ابنها ملقي على الأرض وقد فارق الحياة والحبل حوالين رقبته".





وأشار إلى أن ابنه هو الوحيد ضمن أخوته البنات والذي يبلغ عددهن ثلاثة، كاشفًا أن أسرته لم تكن تعرف باللعبة إلا بعد وفاته وتفتيش النيابة لجهاز "التابلت" وفوجئوا باللعبة.





ووجه رسالته للدولة قائلًا "احجبوا التيك توك والألعاب الخطيرة وحاكموا اللي نشرها في مصر... ابني مات بس ما فيش في إيدينا إلا الصبر وأنا هتقدم بقضية للنائب العام ضد التطبيق".





القبض على فتاة الـ"تيك توك"

في سياق منفصل، أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، حبس "ريناد عماد" فتاة التيك توك، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بتقديم محتوى فيديوهات خادشة للحياء يتضمن مواد إباحية.





وكشفت التحقيقات النيابة العامة، عن أن المتهمة تقوم بالإعلان عن نفسها لممارسة البغاء واستقطاب الشباب مقابل مبالغ مادية وتحريض الغير لارتكاب مثل تلك الوقائع.





وكشف مصدر مطلع، داخل النيابة لـ "الفجر"، عن تفاصيل القبض على "منه الله عماد" وشهرتها "ريناد عماد" فتاة التيك توك، موضحا أنه تم القبض عليها أول امس، بعد الساعة ال٧ مساءا، داخل أحد الكافيهات الشهيرة والتي يملكها نجل أحد المشاهير بمنطقة الدقي، مضيفا أن النيابة وجهت لها 5 تهم.



