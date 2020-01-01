الكشف عن سبب عدم تعاقد الأهلي مع إيريك تراوري قبل إنتقاله لبيراميدز













قال عبدالحميد عادل، وكيل اللاعب البوركيني إريك تراوري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، إن محمد فضل حصل على توقيع اللاعب لصالح النادي الأهلي".









وأكد عبد الحميد عادل في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "بعدما أنهى محمد فضل صفقة تراوري، كان المهندس عدلي القيعي قد سافر لإنهاء صفقة جيرالدو وتعاقد مع المهاجم الأنجولي".





وتابع: "الأهلي فضل جيرالدو على تراوري والمفاوضات توقفت الان"





وأكد عبد الحميد عادل في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "اللاعب وقع مرتين ولكن الصفقة لم تتم"





وتابع: "التوقيع الأول كان مع عصام سراج بينما جاءت المرة الثانية مع محمد فضل الذي بذل مجهودا كبيرا"



