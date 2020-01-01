هل يتفاوض الأهلي مع إيريك تراوري؟ وكيل اللاعب يُجيب

الأحد 05/يوليه/2020 - 12:43 ص
إيريك ترواري
إيريك ترواري
محمد جمال


ترددت أنباء خلال الفترة الماضية حول رغبة النادى الأهلى فى التعاقد مع إيريك تراوري لاعب وسط بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.


وقال عبدالحميد عادل، وكيل اللاعب البوركيني إريك تراوري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، إن مسئولي القلعة الحمراء دخلوا في مفاوضات سابقة مع اللاعب.


وأكد عبد الحميد عادل في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "الأهلي لم يفاوض اللاعب في الوقت الجاري ولكن كانت هناك مفاوضات سابقا"


وتابع: "اللاعب يمتلك عروض آخرى من أندية الإمارات ولكن أتمنى انضمامه للأهلي"

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