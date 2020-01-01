موعد مباراة ريال مدريد وبيلباو.. والتشكيل المتوقع

يحل ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على نظيره أتلتيك بلباو، مساء غدا الأحد الموافق 5 يوليو الجاري، على ملعب سان ماميس، ضمن مناقسات الجولة الـ34 من الدوري الإسباني.





كان ريال مدريد قد عزز صدارته لجدول ترتيب الليجا، بعدما حقق فوزًا ثمينا، على فريق خيتافي، بهدف نظيف، رفع رصيده إلى 74 نقطة في المركز الأول، وبفارق 4 نقاط عن غريمه الأزلي برشلونة صاحب المركز الثاني.





فيما حقق نادي أتلتيك بيلباو فوزًا هاما على فالنسيا، بهدفين دون رد، في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثامن.





ومن المقرر أن ينطلق اللقاء في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة، والثالثة بتوقيت السعودية، والساعة الخامسة بتوقيت أبو ظبي، والثانية عشر ظهراً بتوقيت جرينتش.





وستُنقل المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd، التابعة لشبكة bein sports، والمالكة لحقوق بث مبارايات الدوري الإسباني الممتاز.





وفيما يلي الغيابات والتشكيل المتوقع لريال مدريد ضد أتلتيك بلباو:-





سيغيب عن كتيبة الريال ثنائي الدفاع؛ إيدين هازارد وناتشو وفاران بسبب الإصابة، إلى جانب غياب وخاميس رودريجز عن قائمة الفريق لأسباب فنية.





حراسة المرمى: تيبو كورتوا





خط الدفاع: مارسيلو دا سيلفا، داني كارفاخال، إيدير ميليتو، سيرجيو راموس





خط الوسط: إيدير ميليتو، توني كروس، كاسيميرو



