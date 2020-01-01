موعد مباراة ريال مدريد وبيلباو.. والتشكيل المتوقع

الأحد 05/يوليه/2020 - 12:37 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
أميرة فطيم
يحل ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على نظيره أتلتيك بلباو، مساء غدا الأحد الموافق 5 يوليو الجاري، على ملعب سان ماميس، ضمن مناقسات الجولة الـ34 من الدوري الإسباني.

كان ريال مدريد قد عزز صدارته لجدول ترتيب الليجا، بعدما حقق فوزًا ثمينا، على فريق خيتافي، بهدف نظيف، رفع رصيده إلى 74 نقطة في المركز الأول، وبفارق 4 نقاط عن غريمه الأزلي برشلونة صاحب المركز الثاني.

فيما حقق نادي أتلتيك بيلباو فوزًا هاما على فالنسيا، بهدفين دون رد، في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثامن.

ومن المقرر أن ينطلق اللقاء في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة، والثالثة بتوقيت السعودية، والساعة الخامسة بتوقيت أبو ظبي، والثانية عشر ظهراً بتوقيت جرينتش.

وستُنقل المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd، التابعة لشبكة bein sports، والمالكة لحقوق بث مبارايات الدوري الإسباني الممتاز.

وفيما يلي الغيابات والتشكيل المتوقع لريال مدريد ضد أتلتيك بلباو:-

سيغيب عن كتيبة الريال ثنائي الدفاع؛ إيدين هازارد وناتشو وفاران بسبب الإصابة، إلى جانب غياب وخاميس رودريجز  عن قائمة الفريق لأسباب فنية.

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: مارسيلو دا سيلفا، داني كارفاخال، إيدير ميليتو، سيرجيو راموس

خط الوسط: إيدير ميليتو، توني كروس، كاسيميرو

خط الهجوم: كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور، ايدين هازارد

أخبار تهمك

التفاصيل الكاملة لـ كورونا الجديد.. "أسرع انتشارا وأقل عدوانية"

منذ حوالي 11 ساعة

وزير التعليم العالي يكشف مفاجأة عن مرحلة ذروة الإصابات بفيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

الزوج السابق للفنانة عبلة كامل يكشف علاقة فيروس "كورونا" بسر غيابها مؤخرا

منذ أقل من ساعة

نجم بيراميدز.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

«اتكتب لي عمر جديد» .. نجم الزمالك السابق ينجو من الموت إثر حادث مُروع

منذ أقل من ساعتين

مرتضي منصور يوجه رسالة عاجلة إلى أعضاء الزمالك

منذ ساعة

صالح جمعة يوجه رسالة شكر لكهربا

منذ حوالي 4 ساعات

ثلاثي برازيلي وراء اقناع نجم برشلونة بالذهاب إلى يوفنتوس

منذ ساعة

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

منذ يوم

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

صدمة كبرى لجماهير ريال مدريد بشأن الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 12 دقيقة

الأهلي يسعي لاحتلال إفريقيا.. خطوة واحدة تفصل الأحمر عن ضم «قاذفة الصواريخ»

منذ حوالي 3 ساعات

سلامة جسم السد.. الري تكشف نقاط الخلاف مع إثيوبيا.. وتحذر (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

قنبلة موقوتة في برشلونة.. 7 لاعبين مهددين بالإيقاف بالليجا

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة من "المالية" بشأن علاوات وحوافز العاملين بالدولة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الزمالك يعلن عن الإصابة الرابعة بفيروس كورونا

منذ ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:34 م

«اتكتب لي عمر جديد» .. نجم الزمالك السابق ينجو من الموت إثر حادث مُروع

الزوج السابق للفنانة عبلة كامل يكشف علاقة فيروس "كورونا" بسر غيابها مؤخرا

12:24 ص

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

04:35 م

سلامة جسم السد.. الري تكشف نقاط الخلاف مع إثيوبيا.. وتحذر (فيديو)

07:36 م

نجم بيراميدز.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

09:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن