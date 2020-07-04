القومي للمرأة: حالتان جاهزتان لتقديم بلاغات ضد الشاب المتحرش (فيديو)

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إنهم تقدموا ببلاغ للنائب العام صباح السبت للتحرك في قضية شاب الجامعة الأمريكية المتحرش، مشددة على أهمية أن تقدم الضحايا بلاغات في النيابة العامة، حتى ينال الجاني عقوبته.





وأشارت "مرسي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن المجتمع يجب أن مساندا للفتيات، ولا يتسبب في خوفهم حتى يتقدموا ببلاغات عن ما تعرضوا له.





وكشفت رئيس المجلس القومي للمرأة، أن هناك حالتين جاهزتين لتقديم بلاغ في هذه الواقعة حتى هذه اللحظة.





بيان مهم من النائب العام

أصدر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بيانًا منذ دقائق قليلة أكد فيه ان النيابة العامة المختصة تجري تحقيقاتها مع المتهم أحمد بسام زكي بعد أن ألقت قوات الأمن القبض عليه وتم تحرير محضرًا بواقعة القبض وتم عرضه علي النيابة لاتخاذ اللازم قانونًا معه.





كانت تابعت "وحدة الرصد والتحليل" بإدارة البيان بمكتب المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، عن كَثَب خلال الأيام المنقضية وحتى تاريخه ما تداول بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن مَن يدعى "أحمد بسام ذكي"، وتعديه على عدد من الفتيات بالقول والفعل، وإكراههن على ممارسات منافية للآداب بالتهديد والإكراه، وتتخذ الوحدة إجراءاتها بالفحص والرصد والتحليل تمهيدًا لعرض الأمر على السيد المستشار "النائب العام" لاتخاذ ما يلزم قانونًا.





وأكدت النيابة العامة، بتلك المناسبة عدم تلقيها أيَّ شكاوى رسمية أو بلاغات ضد المذكور من أي شاكية أو متضررة منه، سوى شكوى واحدة من إحدى الفتيات قدمتها عبر الرابط الإلكتروني الرسمي لتقديم الشكاوى إلى "النيابة العامة"، مساء أمس الموافق الثالث من شهر يوليو الجاري؛ والتي أبلغت فيها عن واقعة تهديد المشكو في حقه لها خلال نوفمبر عام ٢٠١٦ لممارسة الرذيلة معها، وجارٍ اتخاذ اللازم قانونًا بشأنها.



