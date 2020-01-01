كيكي سيتين يفرض الحديث عن مستقبل ميسي

الأحد 05/يوليه/2020 - 12:34 ص
برشلونة
برشلونة
محمد الدمتناوي


رفض كيكي سيتين، المدير الفني لنادي برشلونة، الحديث عن الأنباء التي تؤكد اقتراب رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن البارسا خلال الفترة المقبلة.


ويستعد برشلونة لمواجهة فريق فياريال، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.


وقال سيتين، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فياريال بالليجا، والذي نقلته صحيفة "ماركا": "الخصم من أفضل الفرق التي قدمت أداء قويًا بعد فترة التوقف".


وأضاف:" اللاعبون في لحظة رائعة، لعبنا مواجهة جيدة ضد أتلتيكو مدريد، أتمنى تقديم مباراة قوية غدًا".

وتابع:" لن أتكهن بمستقبل ميسي، لم أسمع أي شيء منه وهذه ليست مهمتي، بل أراه يتدرب جيدًا وهو على دراية بما يجب عليه القيام به في المباريات، ولا يتأثر بعمره".


وأتم:" هناك أوقات تعتقد فيها أنه كان بإمكانك القيام بالأشياء بشكل مختلف، وأن كل القرارات ليست صحيحة، وفي النهاية هناك أشياء لن تكتشفها أبدًا، وفي بعض الأحيان تتغير، ولا أفكر في ذلك كثيرًا".

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