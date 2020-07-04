أحمد السبكي ينشر فيديو طريف للنجم شيكو من فيلم "قلب أمه"







يشار إلى أن السبكي، حرص على تهنئة الفنان شيكو بعيد ميلادة الذي حل، من خلال نشر صورة جديدة له برفقته هو والفنان هشام ماجد، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلق أحمد، على الصورة قائلًا: "عيد ميلاد سعيد ياشيكو".



يذكر أن آخر أعمال شيكو، مسلسل "اللعبة" وتدور أحداثة في إطار كوميدي، وشارك في بطولته الفنان هشام ماجد وسامي مغاوري.







عرض المنتج أحمد السبكي، جمهوره بفيديو طريف للممثل شيكو حيث نشر فيديو له عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، حيث علق قائلاً: "قلب أمه".