الزوج السابق للفنانة عبلة كامل يكشف علاقة فيروس "كورونا" بسر غيابها مؤخرا





كشف الفنان أحمد كمال الزوج السابق للفنانة عبلة كامل، عن السبب الحقيقي وراء اعتزالها الساحة الفنية، مشيرًا إلى أنها قررت الحصول على فترة راحة في الوقت الحالي لحين انتهاء أزمة انتشار فيروس "كورونا" المستجد في البلاد.

ونفى في تصريحات إعلامية اعتزال عبلة كامل، حيث أكد أنها في انتظار أدوار جديدة جيدة وتتناسب مع مكانتها الفنية.





كان القنان أحمد كمال، حسم قبل أيام الجدل الدائر بشأن اعتزال زوجته السابقة التمثيل، حيث أكد في تصريحات صحفية، أن الخبر لا يعدو كونه كذبة، أو شائعة تم اختلاقها لسبب ما".

وأضاف: "يمكنني القول على لسان عبلة إنها معتكفة حاليا"، لكنها لن تمانع العودة إلى العمل.

كما نفى كمال، عدم وجود رابط بين التزام زوجته السابقة وأم بناته، عبلة كامل، الديني والابتعاد عن المشاريع الفنية مؤخرا.







