ثلاثي برازيلي وراء اقناع نجم برشلونة بالذهاب إلى يوفنتوس

الأحد 05/يوليه/2020 - 12:13 ص
برشلونة
برشلونة
عبد القادر عرابي


أشارت تقارير صحفية اليوم السبت، عن دور ثلاثة من نجوم البرازيل، في اقناع  نجم نادي برشلونة الإسباني، بالتوجه لنادي يوفنتوس الإيطالي، في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.


وذهب البرازيلي آرثر ميلو، نجم نادي برشلونة في صفقة تبادلية ليوفنتوس الإيطالي، انتقل على إثرها البوسني ميراليم بيانيتش نجم البيانكونيري لصفوف السيدة العجوز.


ووفقاً لشبكة "ESPN" فإن 3 من نجوم البرازيل أقنعوا ميلو بالذهاب لنادي يوفنتوس في الميركاتو الصيفي.
وأكدت الشبكة، أن داني ألفيش، نجم برشلونة الأسبق، والذي خاض موسماً وحيداً في يوفنتوس، أقنع ميلو بالذهاب للسيدة العجوز.


كما لعب الثائي، أليكس ساندرو ودوجلاس كوستا، نجمي يوفنتوس، دوراً كبيراً في إقناع ميلو بارتداء ألوان السيدة العجوز.


يذكر أن الصفقة اقتضت بانتقال ميلو ليوفنتوس، مقابل انتقال بيانيتش لبرشلونة، بالإضافة لمبلغ  ملايين يورو.



ويواجه برشلونة مضيفه فياريال في الجولة 34 من الدوري الإسباني، وذلك يوم غد الأحد 5 يوليو.

أخبار تهمك

«اتكتب لي عمر جديد» .. نجم الزمالك السابق ينجو من الموت إثر حادث مُروع

منذ أقل من ساعتين

صدمة كبرى لجماهير ريال مدريد بشأن الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

قنبلة موقوتة في برشلونة.. 7 لاعبين مهددين بالإيقاف بالليجا

منذ ساعة و 12 دقيقة

مرتضي منصور يوجه رسالة عاجلة إلى أعضاء الزمالك

منذ ساعة

نجم بيراميدز.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

منذ يوم

التفاصيل الكاملة لـ كورونا الجديد.. "أسرع انتشارا وأقل عدوانية"

منذ حوالي 11 ساعة

صالح جمعة يوجه رسالة شكر لكهربا

منذ حوالي 4 ساعات

ثلاثي برازيلي وراء اقناع نجم برشلونة بالذهاب إلى يوفنتوس

منذ أقل من ساعة

وزير التعليم العالي يكشف مفاجأة عن مرحلة ذروة الإصابات بفيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الزمالك يعلن عن الإصابة الرابعة بفيروس كورونا

منذ ساعتين

الأهلي يسعي لاحتلال إفريقيا.. خطوة واحدة تفصل الأحمر عن ضم «قاذفة الصواريخ»

منذ حوالي 3 ساعات

سلامة جسم السد.. الري تكشف نقاط الخلاف مع إثيوبيا.. وتحذر (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

الزوج السابق للفنانة عبلة كامل يكشف علاقة فيروس "كورونا" بسر غيابها مؤخرا

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. بشرى سارة من "المالية" بشأن علاوات وحوافز العاملين بالدولة

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:34 م

«اتكتب لي عمر جديد» .. نجم الزمالك السابق ينجو من الموت إثر حادث مُروع

الزوج السابق للفنانة عبلة كامل يكشف علاقة فيروس "كورونا" بسر غيابها مؤخرا

12:24 ص

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

04:35 م

سلامة جسم السد.. الري تكشف نقاط الخلاف مع إثيوبيا.. وتحذر (فيديو)

07:36 م

نجم بيراميدز.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

09:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن