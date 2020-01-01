رغم فوائد العديدة.. خبيرة تغذية تُحذّر من تناول "البيض" المقلي

الأحد 05/يوليه/2020 - 12:06 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أوضحت الدكتورة زهرة بافلوفا، أخصائية الغدد الصماء، لماذا لا ينصح بتناول البيض يوميًا، على الرغم من أنه غني بالمواد المغذية المفيدة للجسم.

وتشير الأخصائية بافلوفا، إلى أن مكونات البيض تحتوي على "تركيبة مثالية" للمواد المغذية، بما فيها فيتامين D، ولكن مع ذلك لا ينصح بتناول البيض يوميا، وفق ما جاء في روسيا اليوم نقلا عن نوفوستي.

وتقول بافلوفا: "ليس السبب في السعرات الحرارية للبيض. بل لأن جسمنا لا يعجبه تناول نفس المواد الغذائية يوميا، حتى إذا كان تركيبها مثاليا مثل البيض. لأنه قد يسبب ظهور الحساسية، التي تخلق للإنسان مشكلات عديدة، حيث لن يتمكن الشخص بعدها من تناول أي طعام يحتوي على البيض".

وتنصح خبيرة التغذية، بعدم تناول أكثر من ست بيضات في الأسبوع، والأفضل أن تكون مسلوقة، لأنها أسهل للهضم وامتصاصها أفضل.

وتقول بافلوفا: "لا أنصح بقلي أي مادة، بسبب النواتج النهائية لعملية القلي (جليكيشن السكريات) Glycation، التي تعتبر العامل الرئيسي في عملية شيخوخة الجسم ومشكلات عديدة أخرى. لذلك يفضل عدم تناول البيض المقلي أو تناوله فقط في المناسبات".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

خبيرة تغذية تناول البيض المقلي الصحة البيض المقلي البيض

أخبار تهمك

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

منذ يوم

مرتضي منصور يوجه رسالة عاجلة إلى أعضاء الزمالك

منذ ساعة

«اتكتب لي عمر جديد» .. نجم الزمالك السابق ينجو من الموت إثر حادث مُروع

منذ أقل من ساعتين

الزوج السابق للفنانة عبلة كامل يكشف علاقة فيروس "كورونا" بسر غيابها مؤخرا

منذ ساعة الا ربع

صالح جمعة يوجه رسالة شكر لكهربا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

قنبلة موقوتة في برشلونة.. 7 لاعبين مهددين بالإيقاف بالليجا

منذ ساعة و 12 دقيقة

نجم بيراميدز.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يسعي لاحتلال إفريقيا.. خطوة واحدة تفصل الأحمر عن ضم «قاذفة الصواريخ»

منذ حوالي 3 ساعات

صدمة كبرى لجماهير ريال مدريد بشأن الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. الزمالك يعلن عن الإصابة الرابعة بفيروس كورونا

منذ ساعتين

ثلاثي برازيلي وراء اقناع نجم برشلونة بالذهاب إلى يوفنتوس

منذ أقل من ساعة

سلامة جسم السد.. الري تكشف نقاط الخلاف مع إثيوبيا.. وتحذر (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بشرى سارة من "المالية" بشأن علاوات وحوافز العاملين بالدولة

منذ حوالي 13 ساعة

التفاصيل الكاملة لـ كورونا الجديد.. "أسرع انتشارا وأقل عدوانية"

منذ حوالي 11 ساعة

وزير التعليم العالي يكشف مفاجأة عن مرحلة ذروة الإصابات بفيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

7 فوائد مذهلة للبيض المسلوق.. تعرف عليهم

احذري.. لا تناولي الخضروات "النيئة" بعد الانتهاء من التمارين الرياضية

تعرف على أهمية الموز للسيدات أثناء فترة الحمل

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:34 م

«اتكتب لي عمر جديد» .. نجم الزمالك السابق ينجو من الموت إثر حادث مُروع

الزوج السابق للفنانة عبلة كامل يكشف علاقة فيروس "كورونا" بسر غيابها مؤخرا

12:24 ص

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

04:35 م

سلامة جسم السد.. الري تكشف نقاط الخلاف مع إثيوبيا.. وتحذر (فيديو)

07:36 م

نجم بيراميدز.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

09:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن