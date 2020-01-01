رغم فوائد العديدة.. خبيرة تغذية تُحذّر من تناول "البيض" المقلي

أوضحت الدكتورة زهرة بافلوفا، أخصائية الغدد الصماء، لماذا لا ينصح بتناول البيض يوميًا، على الرغم من أنه غني بالمواد المغذية المفيدة للجسم.





وتشير الأخصائية بافلوفا ، إلى أن مكونات البيض تحتوي على "تركيبة مثالية" للمواد المغذية، بما فيها فيتامين D، ولكن مع ذلك لا ينصح بتناول البيض يوميا، وفق ما جاء في روسيا اليوم نقلا عن نوفوستي.





وتقول بافلوفا: "ليس السبب في السعرات الحرارية للبيض. بل لأن جسمنا لا يعجبه تناول نفس المواد الغذائية يوميا، حتى إذا كان تركيبها مثاليا مثل البيض. لأنه قد يسبب ظهور الحساسية، التي تخلق للإنسان مشكلات عديدة، حيث لن يتمكن الشخص بعدها من تناول أي طعام يحتوي على البيض".





وتنصح خبيرة التغذية، بعدم تناول أكثر من ست بيضات في الأسبوع، والأفضل أن تكون مسلوقة، لأنها أسهل للهضم وامتصاصها أفضل.



