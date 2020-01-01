ميلان يقهر لاتسيو بثلاثية بيضاء في الدوري الإيطالي

الأحد 05/يوليه/2020 - 12:06 ص
بوابة الفجر
حقق ميلان فوزًا عريضًا على حساب مضيفه لاتسيو بثلاثة أهداف بيضاء، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل أهداف ميلان هاكان كالهانجولو في الدقيقة 23 وزلاتان إبراهيموفيتش في الدقيقة 34 من ركلة جزاء وأنتي ريبيتش في الدقيقة 59.

وتوقف رصيد لاتسيو عند 68 نقطة في المركز الثاني بفارق سبع نقاط خلف يوفنتوس، المتصدر، فيما رفع ميلان رصيده إلى 46 نقطة في المركز السادس.

وهذه الخسارة هي الرابعة لفريق لاتسيو في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 21 مباراة والتعادل في خمس، فيما أصبح هذا الفوز هو الثالث عشر لميلان في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في عشر مباريات والتعادل في سبع.

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