رئيس "مستقبل وطن": "الدستور مش نص قرآني"

قال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المحكمة الدستورية سابقا، ورئيس حزب مستقبل وطن، إن الانصياع للدستور واجب دستوري، ولكن هذا لا يمنع أن الدستور ليس قرآنا، ومصر لم تتحرك ولم تجري إلى الأمام طوال 50 سنة مثلما حدث خلال السنوات الأخيرة، ومن ثم يجب أن يواكب هذا التطور تطور دستوري".





وقال رئيس حزب مستقبل وطن، خلال حواره مع خالد أبوبكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، أن ما تم تنظيمه في النصوص الدستورية يجب ان يحترم كما هو.





وواصل رئيس المحكمة الدستورية سابقا: "غير قابل تكبيل التطور بأي شكل، وممثلو المواطنين موجودون بشكل رائع ويسمح بالنقاش والرقابة، وسيكون لدينا غرفتين تشريعيتين بدلًا من غرفة واحدة". وشدد، على أنه يتم إعداد الدراسات الخاصة بانتخابات المحلية، وإذا أصبحت المحليات على الطريق الصحيح ستنقل الريف المصري والشارع المصري إلى مراحل لم نعهدها من قبل، لكن المسألة تحتاج إلى جهد في إعداد القوانين: "المحليات هي اللبنة التي تبنى عليها الحياة ومستعدون لخوض هذه الانتخابات".





وحل "عبد الرازق" ضيفًا على الإعلامي خالد أبوبكر عبر شاشة "أون"، في أول حوار تليفزيوني له منذ اختياره رئيسًا لحزب مستقبل وطن، في لقاء خاص وحصري يقدم حديثًا شاملًا يمتد لقرابة الساعتين حول القضاء والقانون والانتخابات والسياسية، وثورة ٣٠ يونيو في ذكراها السابعة.





يكشف عبد الرازق خلاله كواليس جلسات الحوار والتنسيق بين الأحزاب، والتي قادها مستقبل وطن من أجل حسم وبلورة فكرة التوافق على قائمة انتخابية موحدة تخوض الانتخابات المقبلة، كما يكشف أولوية الشباب وموقعهم في خريطة مرشحي الحزب سواء على مقاعد القائمة أو الفردي.. ويتطرق عبد الرازق في حديثه لتقييم أداء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي ورأي الحزب في الإصلاحات الاقتصادية، ودور الأحزاب في مساندة الدولة في ظل الظروف الحالية من تفشي فيروس كورونا، والقضايا المهمة مثل حدودنا الغربية مع ليبيا وملف سد النهضة.





ويؤكد رئيس حزب مستقبل وطن خلال الحوار أن القوى السياسية ليس لديها رفاهية الاختلاف في ظل ظروف الدولة الحالية، ويؤكد أن الدولة في حاجة للأحزاب وأنه لن تقوم حياة سياسية وحزبية صحيحة إلا بالرأي والرأي الآخر.





كما يعرج عبد الرازق في حواره على علاقة حزب الأغلبية والدولة من خلال الموروث الثقافي السائد للربط بين حزب الأغلبية والدولة، مؤكدًا أنه من غير الوارد على الإطلاق فكرة سيطرة حزب واحد حاليًا على الحياة السياسية، كما يؤكد خلال الحوار ان الحياة الحزبية في مصر تحتاج لنقلة نوعية وأن اندماج الأحزاب أصبح ضرورة.