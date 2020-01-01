جلسة حاسمة بين الخطيب ورئيس المقاولون لحسم صفقة طاهر محمد طاهر

الأحد 05/يوليه/2020 - 12:01 ص
طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر
محمد جمال

أكد محمد عادل فتحي، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي المقاولون العرب، أن طاهر محمد طاهر، موهبة كبيرة ولديه شخصية ناضجة تشبه محمد صلاح، نجم منتخبنا الوطني، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي.


وقال محمد عادل فتحي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "طاهر محمد طاهر شخصيته ناضجة وأتوقع تحقيقه نجاح لا يقل عن محمد صلاح".

وتابع: "طاهر محمد طاهر لاعب كبير ولن يجلس على دكة الأهلي وهو قادر على حجز مقعدا أساسيا في تشكيل الأهلي فور انضمامه".

وأوضح: "الصفقة لم تتم حتى الآن والمفاوضات جارية، وهناك جلسة بين محمود الخطيب ومحسن صلاح من أجل حسم الصفقة بشكل نهائي"

وأتم: "جميع لاعبي الأهلي كبار، لم نطلب ضم أي لاعب ولم نرفض أي اسم، وبدأنا التحضير للتعاقد مع بديل طاهر محمد طاهر"

أخبار تهمك

الأهلي يسعي لاحتلال إفريقيا.. خطوة واحدة تفصل الأحمر عن ضم «قاذفة الصواريخ»

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يعلن عن الإصابة الرابعة بفيروس كورونا

منذ ساعتين

الزوج السابق للفنانة عبلة كامل يكشف علاقة فيروس "كورونا" بسر غيابها مؤخرا

منذ ساعة الا ربع

صالح جمعة يوجه رسالة شكر لكهربا

منذ حوالي 4 ساعات

ثلاثي برازيلي وراء اقناع نجم برشلونة بالذهاب إلى يوفنتوس

منذ أقل من ساعة

سلامة جسم السد.. الري تكشف نقاط الخلاف مع إثيوبيا.. وتحذر (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

مرتضي منصور يوجه رسالة عاجلة إلى أعضاء الزمالك

منذ ساعة

قنبلة موقوتة في برشلونة.. 7 لاعبين مهددين بالإيقاف بالليجا

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

منذ يوم

نجم بيراميدز.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بشرى سارة من "المالية" بشأن علاوات وحوافز العاملين بالدولة

منذ حوالي 13 ساعة

وزير التعليم العالي يكشف مفاجأة عن مرحلة ذروة الإصابات بفيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

التفاصيل الكاملة لـ كورونا الجديد.. "أسرع انتشارا وأقل عدوانية"

منذ حوالي 11 ساعة

صدمة كبرى لجماهير ريال مدريد بشأن الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

«اتكتب لي عمر جديد» .. نجم الزمالك السابق ينجو من الموت إثر حادث مُروع

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:34 م

«اتكتب لي عمر جديد» .. نجم الزمالك السابق ينجو من الموت إثر حادث مُروع

الزوج السابق للفنانة عبلة كامل يكشف علاقة فيروس "كورونا" بسر غيابها مؤخرا

12:24 ص

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

04:35 م

سلامة جسم السد.. الري تكشف نقاط الخلاف مع إثيوبيا.. وتحذر (فيديو)

07:36 م

نجم بيراميدز.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

09:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن