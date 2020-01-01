بعد وجود ديدان.. "صحة الشرقية" لـ"أصحاب المخابز": خلو عندكم ضمير

الأحد 05/يوليه/2020 - 12:46 ص
الحملة على المخابز
الحملة على المخابز
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن الشعب المصري لا يستطيع الاستغناء عن رغيف الخبز، ولذلك تبذل الدولة كافة جهودها من أجل توفيره للمواطنين، وعلى أصحاب المخابز أن يكون لديهم ضمير ويتبعون الإجراءات الطبية والاحترازية التي أعلنت عنها الدولة، من أجل حماية صحة المجتمع.

وأضاف "مسعود"، خلال خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الأجهزة التنفيذية نفذت عدة حملات على 10 مخابز بالمحافظة، ووجدت أن جميعها لا تتبع الإجراءات الطبية ولا الاشتراطات الصحية التي يجب أن يتم توافرها، متابعا: "وجدنا بطاولت العجين ديدان وسوس.. وجاري أخذ إجراءات غلق هذه المخابز".

ولفت وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إلى أنه في حال إغلاق أي مخبز يتم توزيع حصته على المخابز القريبة منه إلى جانب تسيير عدة سيارات لمد المواطنين بالخبز الذي يحتاجونه.

وفي سياق منفصل، أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن تحرير 62 محضرا لمخابز ومحلات بيع سلع غذائية مخالفة في حملة تموينية على عدد من المخابز ومحلات بيع وتداول السلع بنطاق المحافظة.

وأكد مختار، على ضرورة استمرار الحملات التموينية على مختلف المنشآت الغذائية ومنافذ البيع المختلفة ومستودعات الغاز ومحطات تموين السيارات ومختلف أماكن تداول وبيع السلع الغذائية واللحوم والخضروات والمخابز للتأكد من التزام التجار والبائعين بالشروط القانونية. 

وأكد وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أنه تم المرور على عدد من المخابز والمحلات التموينية بنطاق المحافظة، وفي مجال المخابز تم تحرير 30 مخالفة شملت 19 نقص في الوزن و5 لعدم مطابقة المواصفات، وواحد لكل من عدم صرف بون، وتصرف في دقيق، وعدم وجود ميزان، وعدم وجود قائمة أسعار، واثنان لتجميع دقيق، وفي مجال الأسواق تم تحرير 32 محاضر شملت 12 للبيع بازيد من السعر، و9 لعدم الإعلان، و3 لعدم وجود ترخيص، 4 لعدم وجود شهادة صحية، و4 لتجميع بطاقات والتصرف في سلع تموينية.

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