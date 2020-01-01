نجم المنتخب الأولمبي: قادرون على تحقيق الإنجاز فى طوكيو

السبت 04/يوليه/2020 - 11:57 م
طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر
محمد جمال

كشف طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب والمنتخب الأولمبي عن طموحاته مع الفراعنة خلال الفترة المقبلة.

وقال طاهر محمد طاهر، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، والمرشح للانضمام إلى صفوف القلعة الحمراء بداية الموسم المقبل، إنه يركز في الفترة المقبلة بشأن الأولمبياد.

وأكد طاهر محمد طاهر في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "طموحي في الوقت الجاري، المشاركة في اولمبياد طوكيو".

وتابع: "الجيل الحالي قادر على صناعة الانجاز وتحقيق نجاح كبير في الأولمبياد".

نجم المقاولون يرد على رغبة فايلر في ضمه للأهلي

يرغب رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة . 

وقال طاهر محمد طاهر، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، والمرشح للانضمام إلى صفوف القلعة الحمراء بداية الموسم المقبل، إنه سعيد مفاوضات الأهلي.

وأكد طاهر محمد طاهر في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "سعيد باهتمام فايلر حال انضمامي للنادي الأهلي" وتابع: "هو مدرب جيد ولكن أركز مع فريقي في الوقت الجاري".

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