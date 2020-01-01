تشيلسي يهزم واتفورد ويستعيد المركز الرابع بالدوري الإنجليزي

حقق تشيلسي فوزًا عريضًا على حساب ضيفه واتفورد بثلاثة أهداف بيضاء، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.





وكان فريق مانشستر يونايتد تقدم مؤقتا إلى المركز بفضل فوزه الكاسح على ضيفه بورنموث 5 /2 لكنه عاد الآن للمركز الخامس بعد فوز تشيلسي.





وعزز ليستر سيتي موقعه في المركز الثالث بفوزه على ضيفه كريستال بالاس 3 /صفر وفاز ارسنال على مضيفه وولفرهامبتون 2 /صفر في الوقت الذي فاز فيه برايتون على مضيفه نوريتش سيتي 1 /صفر.





وعلى ملعب ستامفورد بريدج، حسم تشيلسي الفوز منذ الشوط الأول حيث أنهاه متقدما بهدفين حملا توقيع الفرنسي اوليفييه جيرو والبرازيلي ويليان من ضربة جزاء في الدقيقتين 28 و43.





وفي الشوط الثاني أكد روس باركلي أحقية تشيلسي في الفوز بهدف ثالث سجله في الوقت بدل الضائع.





الفوز رفع رصيد تشيلسي إلى 57 نقطة في المركز المركز الرابع ، أخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، متقدما بنقطتين على مانشستر يونايتد صاحب المركز الخامس.





وتوقف رصيد بورنموث عند 27 نقطة في المركز الثاني من القاع ليقترب خطوة أخرى من الهبوط ، كما توقف رصيد واتفورد عند 28 نقطة في المركز السابع عشر.





وعلى ملعب اولد ترافورد نجح مانشستر في تحويل تأخره بهدف أمام بورنموث إلى فوز عريض بخماسية.





وتقدم بورنموث بهدف حمل توقيع جونيور ستانيسلاس في الدقيقة 16 لكن ماسون جرينوود رد بهدف التعادل لمانشستر في الدقيقة 29 وتبعه ماركوس راشفورد بتسجيل الهدف الثاني لأصحاب الأرض من ضربة جزاء في الدقيقة 35.





وفي الوقت بدل الضائع للشوط الأول سجل الفرنسي انتوني مارسيال الهدف الثالث لمانشستر.





وبعد مضي أربع دقائق من بداية الشوط الثاني رد جوشوا كينج بهدف لبورنموث من ضربة جزاء لكن ماسون جرينوود سجل الهدف الثاني له والرابع لمانشستر في الدقيقة 54 قبل أن يختتم برونو فيرنانديز التسجيل في الدقيقة 59.





وعلى ملعب ووكرز، حسم ليستر سيتي فوزه على كريستال بالاس بثلاثة أهداف في الشوط الثاني حيث تقدم كيليتشي إيهياناتشو بهدف في الدقيقة 49 ثم أحرز جيمي فاردي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 77 و90.





الفوز رفع رصيد ليستر إلى 58 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد كريستال عند 42 نقطة في المركز الثالث عشر.





وعلى ملعب مولينيو، فاز ارسنال على مضيفه وولفرهامبتون بهدفين حملا توقيع بوكايو ساكا والكسندر لاكازيت في الدقيقتين 43 و86.





الفوز رفع رصيد ارسنال إلى 49 نقطة في المركز السابع بفارق ثلاث نقاط خلف وولفرهامبتون صاحب المركز السادس.





وضاعف برايتون من محنة مضيفه نوريتش سيتي وتغلب عليه بهدف دون رد سجله لياندرو تروسارد في الدقيقة 25.





ورفع برايتون رصيده إلى 36 نقطة في المركز الخامس عشر وتوقف رصيد نوريتش سيتي عند 21 نقطة في المركز العشرين الأخير، ليقترب بقوة نحو الهبوط لدوري الدرجة الأولى.





وهذا الفوز هو الثامن لبرايتون في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في 13 مباراة والتعادل في 12، فيما أصبحت هذه الخسارة هي الثانية والعشرين لنوريتش مقابل الفوز في خمس مباريات والتعادل في ست.



