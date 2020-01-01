"قضاة مصر" يوجه رسالة عاجلة بشأن واقعة الشاب المتحرش

قال المستشار رضا محمد السيد، المتحدث باسم نادي قضاة مصر، تعليقا على تناول وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، لواقعة شاب الجامعة الأمريكية المتحرش.





وأشار "السيد"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنه يجب عدم الخوض في هذا الأمر مرة أخرى، حيث أن الواقعة في يد النيابة العامة، وهى الأقدر على التعامل، وكشف الحقيقة.





ووجه المتحدث باسم نادي قضاة مصر، رسالة إلى كل من يتحدث عن هذه الواقعة، قائلا: "أرجو من الجميع الالتزام بالصمت حتى تصدر النيابة العامة بيانا عن التفاصيل، واصفا المشهد بالعبثي.





بيان مهم من النائب العام

أصدر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بيانًا منذ دقائق قليلة أكد فيه ان النيابة العامة المختصة تجري تحقيقاتها مع المتهم أحمد بسام زكي بعد أن ألقت قوات الأمن القبض عليه وتم تحرير محضرًا بواقعة القبض وتم عرضه علي النيابة لاتخاذ اللازم قانونًا معه.





كانت تابعت "وحدة الرصد والتحليل" بإدارة البيان بمكتب المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، عن كَثَب خلال الأيام المنقضية وحتى تاريخه ما تداول بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن مَن يدعى "أحمد بسام ذكي"، وتعديه على عدد من الفتيات بالقول والفعل، وإكراههن على ممارسات منافية للآداب بالتهديد والإكراه، وتتخذ الوحدة إجراءاتها بالفحص والرصد والتحليل تمهيدًا لعرض الأمر على السيد المستشار "النائب العام" لاتخاذ ما يلزم قانونًا.





وأكدت النيابة العامة، بتلك المناسبة عدم تلقيها أيَّ شكاوى رسمية أو بلاغات ضد المذكور من أي شاكية أو متضررة منه، سوى شكوى واحدة من إحدى الفتيات قدمتها عبر الرابط الإلكتروني الرسمي لتقديم الشكاوى إلى "النيابة العامة"، مساء أمس الموافق الثالث من شهر يوليو الجاري؛ والتي أبلغت فيها عن واقعة تهديد المشكو في حقه لها خلال نوفمبر عام ٢٠١٦ لممارسة الرذيلة معها، وجارٍ اتخاذ اللازم قانونًا بشأنها.



