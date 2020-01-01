قنبلة موقوتة في برشلونة.. 7 لاعبين مهددين بالإيقاف بالليجا

السبت 04/يوليه/2020 - 11:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة لديه 7 نجوم مهددين بالإيقاف في بطولة الدوري الإسباني.

ووفقا لصحيفة ‘‘أس‘‘ الإسبانية، أن هناك 7 لاعبين مهددين بالإيقاف في المباراة الحالية حال تلقوا بطاقة صفراء ضد فياريال في بطولة الليجا.

ويمتلك البارسا 7 لاعبين على حافة الإيقاف بسبب امتلاكهم أربع بطاقات صفراء في بطولة الليجا، وهم ليونيل ميسي ولويس سواريز وجيرارد بيكيه وآرتورو فيدال ومارتن برايثوايت وجونيور فيربو وإيفان راكيتيتش.

وبصرف النظر عن ميسي، فإن القضية الأكثر إثارة للقلق إذا رأى البطاقة الصفراء في ملعب لا سيراميكا هو جيرارد بيكيه في ظل قلة المدافعين بتواجد كليمنى لينغليه ورونالد أراوجو، بعد تجدد إصابة المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي الذي سيستمر عدة أسابيع للتخفيف من انزعاجه في ركبته اليسرى.

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