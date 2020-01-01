طاهر محمد طاهر يوجه رسالة خاصة إلى جماهير الأهلي

السبت 04/يوليه/2020 - 11:42 م
طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر
محمد جمال

وجه طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب والمنتخب الأولمبي رسالة لجماهير النادي الأهلي بعدما اقترب اللاعب من إرتداء قميص القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال طاهر محمد طاهر، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، والمرشح للانضمام إلى صفوف القلعة الحمراء بداية الموسم المقبل، إنه لم يتحدث مع عماد النحاس، المدير الفني لذئاب الجبل، بشأن الرحيل إلى صفوف الأهلي.

وأكد طاهر محمد طاهر في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "لم أتحدث مع عماد النحاس والأمور التفاوضية أتركها لإدارة الأهلي"

وتابع: "جماهير الأهلي كبيرة ودعم كبير لأي لاعب"


صفقة الأهلي المنتظرة: شخصية رمضان صبحي أصبحت ناضجة

كشف طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب ومنتخب مصر الأوليمبي، عن رأيه فى رمضان صبحي جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي. 

وتحدث طاهر محمد طاهر، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، والمرشح للانضمام إلى صفوف القلعة الحمراء بداية الموسم المقبل، عن علاقته برمضان صبحي، لاعب الأحمر والمعار من صفوف هيدرسفيلد الإنجليزي. 

وأكد طاهر محمد طاهر في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "رمضان زميلي منذ مرحلة الناشئين ولكن شخصيته أصبحت ناضجة أكثر بعد الاحتراف في الدوري الإنجليزي".

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